ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста

10:03
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Беспорядки во Франции вспыхнули с новой силой

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал скандальный закон о пенсионной реформе. Главу государства не остановили массовые протесты, которые продолжились после того, как Конституционный совет признал документ законным.

Во Франции не утихают массовые беспорядки
Париж охватили беспорядки

Демонстрации вскоре переросли в беспорядки. В Париже активисты жгли мусорные баки и били витрины магазинов. Силовики применили дубинки и слезоточивый газ.  Более ста человек задержаны. В Ренне митингующие атаковали церковь и полицейский участок.

Ещё накануне президент Макрон пригласил лидеров профсоюзов в Елисейский дворец. Но теперь они заявили, что не согласны на переговоры и призвали устроить 1 мая историческую народную забастовку, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Беспорядки во Франции
Беспорядки во Франции
Беспорядки во Франции
Беспорядки во Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.