Макрон подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста

Беспорядки во Франции вспыхнули с новой силой

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал скандальный закон о пенсионной реформе. Главу государства не остановили массовые протесты, которые продолжились после того, как Конституционный совет признал документ законным.

Демонстрации вскоре переросли в беспорядки. В Париже активисты жгли мусорные баки и били витрины магазинов. Силовики применили дубинки и слезоточивый газ. Более ста человек задержаны. В Ренне митингующие атаковали церковь и полицейский участок.

Ещё накануне президент Макрон пригласил лидеров профсоюзов в Елисейский дворец. Но теперь они заявили, что не согласны на переговоры и призвали устроить 1 мая историческую народную забастовку, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"