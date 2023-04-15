Рядом с премьер-министром Японии прогремел взрыв

Задержан 24-летний мужчина
В японском городе Вакаяма 24-летний мужчина бросил в премьер-министра страны Фумио Кисиду предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету. Раздался взрыв и повалил дым. Злоумышленника задержала охрана премьера.
Сам глава правительства не пострадал, он был эвакуирован в полицейское управление. Кисида должен был огласить результаты проверки рыболовецкого порта.
Нападавший задержан. Мотивы его поступка неизвестны. Премьер-министр решил не отменять своё выступление, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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