Рядом с премьер-министром Японии прогремел взрыв

Задержан 24-летний мужчина

В японском городе Вакаяма 24-летний мужчина бросил в премьер-министра страны Фумио Кисиду предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету. Раздался взрыв и повалил дым. Злоумышленника задержала охрана премьера.

Сам глава правительства не пострадал, он был эвакуирован в полицейское управление. Кисида должен был огласить результаты проверки рыболовецкого порта.

Нападавший задержан. Мотивы его поступка неизвестны. Премьер-министр решил не отменять своё выступление, сообщает "ТВ Центр".

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