Город будет освобождён

Российский спецназ прорвал линию обороны ВСУ в Артёмовске. Догорает подбитая бронетехника. Сейчас кольцо вокруг заблокированных националистов сжимается все сильнее. В окружении могут оказаться до 300 человек, сообщает "ТВ Центр".

Опорные пункты ВСУ в западных кварталах Артёмовска рушатся один за другим. Бросив позиции убегают с передовой иностранные наёмники. Только на этой неделе российские спецназовцы ликвидировали в городе, как минимум, восьмерых наёмников из Польши, Колумбии, Грузии и США.

Ситуация для ВСУ резко ухудшилась после того, как на фланги российской группировки, десантники подтянули гаубицы и тяжелые огнемёты "Солнцепёк".

На южном участке фронта разведчики засекли радиолокационную станцию ВСУ и подняли в воздух ударный дрон. Оператор навёл барражирующий "Ланцет" точно на антенну. Через секунды вся установка вместе с машиной объята пламенем. За последние три месяца только "Ланцетами" российские военные уничтожили более 30-ти гаубиц ВСУ.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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