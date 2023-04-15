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Трамп предупредил о скором крахе доллара

12:48
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Это будет мощный провал США

Крах доллара может стать крупнейшим поражением США за последние 200 лет. Об этом заявил бывший президент Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками. О возможной потере монополии американской валюты говорили раньше лидеры Китая и Бразилии.
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Продолжительные аплодисменты при появлении Дональда Трампа. На форуме Национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе он произнёс часовую речь. Бывший хозяин Белого дома мечтает вернуться в Овальный кабинет и презентует программу, в которой есть и необычные идеи. 

Трамп предлагает вооружить школьных учителей, чтобы те могли пресекать стрельбу в учебных заведениях. По словам политика, для страны это гораздо полезнее и дешевле, чем, например, вооружать Украину. Тем более при нынешнем состоянии экономики.

Дональд Трамп, 45-й президент США: "В США полный бардак, наша экономика рушится, инфляция вышла из-под контроля. Россия вступает в союз с Китаем, это немыслимо. Саудовская Аравия вступает в союз с Ираном. Они формируют разрушительные коалиции. Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. Это окажется нашим тяжелейшим поражением за 200 лет".

Трамп забыл упомянуть Бразилию, президент которой только завершил официальный визит в Китай. Еще находясь в Пекине, Лула да Силва заявил, что страны БРИКС должны отказаться от доминирования доллара и создать собственную альтернативную валюту для расчетов между собой, сообщает "ТВ Центр".

Другое предложение да Силвы – повлиять на Вашингтон и западных союзников США, чтобы те перестали подогревать конфликт на Украине.  Западу, действительно, нужна новая стратегия на Украине, пишет авторитетное издание Foreign Affairs.  Обозреватели указывают: пришло время переходить к переговорам. Для этого Вашингтону придётся убедить Киев отказаться от потерянных территорий. Победить Россию не получится, даже если значительно нарастить поставки оружия, приходят к выводу авторы статьи. 

Тем временем Джо Байдену предстоит решать новые внутренние вопросы. Пока американский лидер гостил в Ирландии, конгрессмены предложили ограничить право хозяина Белого дома применять ядерное оружие. Они внесли на рассмотрение законопроект, который запретит президенту США отдавать подобный приказ без согласования с Конгрессом.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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