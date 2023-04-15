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Собянин рассказал о новой магистрали в Южном порту

11:21
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Она разгрузит Волгоградский проспект

Новая магистраль появится на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

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Мэр рассказал, что трасса пройдёт через развивающийся район Южный порт и свяжет Третье транспортное кольцо с Люблино. Здесь появятся новые развязки и путепроводы.

Сейчас дорогу проектируют, строительство начнётся в следующем году. В перспективе магистраль разгрузит Волгоградский проспект и Люблинскую улицу, а также значительно улучшит транспортную доступность бывшей промзоны "Южный порт", где сейчас возводят новые городские кварталы.

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