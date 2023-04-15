В Приморье подняли российский флаг на краболове "Омолон"

Судно готово к выходу в море

В Приморье сегодня подняли российский флаг на новом промысловом судне "Омолон". Краболов оснащён самым современным оборудованием и может развивать скорость до 14 узлов в час, чтобы доставить на берег свежие морепродукты, сообщает "ТВ Центр".

Звон судового колокола собирает всех на торжественную церемонию. На краболове "Омолон" поднимают российский флаг. Это означает, что судно достроено и готово к выходу в море.

"Омолон" связал сразу три дальневосточных региона. Заложили судно весной 2020 года. И для Хабаровского судостроительного завода этот проект как новое дыхание. Восемь лет там не выпускали большие суда, а краболовы никогда не сходили со стапелей предприятия.

Андрей Бекасов, генеральный директор судостроительного завода: "Завод делал баржи, но мы всё-таки корабелы, и хотим выпускать профильную продукцию. Мы хотим выпускать суда. Когда буксир отходит, и ты идёшь своим ходом, это незабываемые впечатления".

Через Амур, Охотское и Японское моря буксиры привели краболов в Приморье. Уже на Ливадийском судостроительном заводе проводили пусконаладочные работы, оснащали электроникой, а главное, как говорят корабелы, научили его самостоятельно ходить по морю.

Александр Задворов, заместитель генерального директора судостроительного завода по производству: "Особенность его в том, что его корпус сделан так, который как раз попадает в период волны, в высоту волны, и за счёт этих качеств он и получился мореходным, у него поэтому и высота такая, и длина, именно под наш регион".

Длина - 63 метра, высота борта - почти пять. Внутри самое современное оборудование. Капитан Сергей Серков показывает своё новое рабочее место. Говорит, с судами на которых выходил в море раньше, не сравнить.

Главная задача "Омолона" - доставить из зоны промысла на берег свежевыловленного краба. Судно должно быть максимально быстрым. Это развивает скорость до 14 узлов. Прежние могли разгоняться только до десяти. Не менее важно и место хранения морского деликатеса. Здесь 15 чанов вместимостью восемь тонн.

"Омолон" построили по программе "Квоты под киль". По ней компании, которые хотят вести промысел морепродуктов, чтобы получить разрешение на вылов должны построить новое судно. Таким образом обновляется флот с 30-ти летним стажем. А российские судостроители получают новые заказы.

Здесь же на заводе ещё один краболов – "Кедон". Абсолютный близнец "Омолона". Его планируют сдать уже летом этого года. "Омолон", в свою очередь, уже через месяц выйдет в море, на свою первую рыбалку.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центра".

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