Православные христиане готовятся встретить Пасху

Сегодня в храмах освящают куличи

Православные верующие готовятся ко встрече Пасхи. В день Великой субботы в Москве утреннее богослужение в Храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл.

В церквях по всей стране прихожане освящают куличи, яйца, творожные пасхи для праздничного стола, а священнослужители облачаются в светлые одеяния.

Ночью начнутся пасхальные литургии. Столичное метро и МЦК будут работать до двух часов. А в храме Гроба Господня в Иерусалиме через несколько часов ожидают схождение Благодатного огня, сообщает "ТВ Центр".

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