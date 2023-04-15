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Православные христиане готовятся встретить Пасху

12:03
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Сегодня в храмах освящают куличи

Православные верующие готовятся ко встрече Пасхи. В день Великой субботы в Москве утреннее богослужение в Храме Христа Спасителя совершил патриарх Кирилл.

В церквях по всей стране прихожане освящают куличи, яйца, творожные пасхи для праздничного стола, а священнослужители облачаются в светлые одеяния.

Ночью начнутся пасхальные литургии. Столичное метро и МЦК будут работать до двух часов. А в храме Гроба Господня в Иерусалиме через несколько часов ожидают схождение Благодатного огня, сообщает "ТВ Центр".

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