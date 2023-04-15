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Генштаб назвал дату окончания весеннего призыва

11:40
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Призывная кампания идёт по плану

Весенняя призывная кампания проходит по плану и завершится 15 июля 2023. Об этом сообщили в Генштабе Вооружённых сил России.
В России начался весенний призыв

По информации военных, повестки получили 52 тысячи граждан. В военкоматы прибыли более 50 тысяч  человек. Годными к службе признаны более 20 тысяч потенциальных призывников. Первые отправки их в пункты дислокации начнутся 20 апреля.

В Генштабе подчеркнули, что веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не планируется, о постановке на воинский учёт и изменении каких-либо сведений россиян проинформируют через портал "Госуслуги".

Весенний призыв на срочную воинскую службу начался в России 1 апреля. 14 апреля президент Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных. По заверениям Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, он заработает в полной мере не раньше осеннего призыва 2023 года.

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