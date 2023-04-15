В Курской области нарушено энергоснабжение после обстрелов ВСУ

Люди не пострадали

Украинские войска дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По его информации, пострадавших и разрушений нет, но частично обесточены посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Энергетики уже работают на месте повреждений.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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