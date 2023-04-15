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Собянин рассказал о развитии трёх районов на востоке Москвы

13:42
  • суббота
  • 15 апреля 2023

В них проживает 360 тысяч человек

Сергей Собянин в своём блоге рассказал о развитии трёх районов на востоке Москвы. В Перово, Новогиреево и Вешняках много промышленных предприятий, есть Кусковский лесопарк и жилые кварталы, в которых проживает 360 тысяч москвичей.
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Мэр отметил, что значительная часть живёт в пятиэтажках, что делает реновацию особенно актуальной для этих районов. На сегодня популярная у москвичей программа набрала хороший темп. Подобраны 23 стартовые площадки, построены четыре современных дома, в которые переселяются жители девяти пятиэтажек.

Собянин рассказал о реабилитации Кусковского лесопарка. Там был очищен и приведён в порядок Большой Дворцовый пруд. Для любителей активного отдыха проложены беговые и велосипедные маршруты, обновлена площадка для любителей настольного тенниса.

Важнейшим проектом мэр назвал возрождение стадиона "Авангард" на шоссе Энтузиастов. Теперь там можно тренироваться круглый год благодаря искусственному газону и системе подогрева поля.

Более уютными и привлекательными стали дворы и школьные территории в этих районах. В этом году будут благоустроены ещё десятки дворов и несколько знаковых объектов, среди которых - парк на Зелёном проспекте.

Комплексное развитие Перово, Новогиреево и Вешняков – это повышение качества жизни сотен тысяч москвичей, проживающих на востоке Москвы, заключил Собянин.

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