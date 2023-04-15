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Собянин рассказал о деятельности экоцентров в Москве

14:21
  • суббота
  • 15 апреля 2023

В них можно пополнить знания об экологии

В Москве работает сеть городских экоцентров. Сегодня, в День экологических знаний, об этом на своей странице "ВКонтакте" напомнил Сергей Собянин.

В инновационном экоцентре "Яуза" можно познакомиться с экологическими профессиями будущего. Экоцентр "Цветоводство" на ВДНХ приглашает в голографический кинотеатр, где с помощью VR-очков можно узнать всё о жизни муравейника.

Там же, на ВДНХ открыт экоцентр "Пчеловодство", в котором посетителям расскажут, как живут пчёлы. Интерактивная экспозиция экоцентра "Воробьёвы горы" научит разумному потреблению, а подробный рассказ о лесных экосистемах можно услышать в экоцентре "Битцевский лес".

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