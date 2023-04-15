В Москве возводят храм в честь Петра и Февронии

На стройплощадке побывал Владимир Ресин
На юго-востоке столицы возводят храм благоверных князей Петра и Февронии. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.
Здание, которое сможет вместить 500 прихожан, строят по индивидуальному проекту. Церковь будет выполнена в традициях псковской и новгородской архитектуры.
Уже завершена кирпичная кладка стен, установлены два купола с крестами. До конца года планируется полностью закончить работы по внешней и внутренней отделке, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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