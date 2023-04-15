ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве возводят храм в честь Петра и Февронии

15:32
  • суббота
  • 15 апреля 2023

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На юго-востоке столицы возводят храм благоверных князей Петра и Февронии. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Здание, которое сможет вместить 500 прихожан, строят по индивидуальному проекту. Церковь будет выполнена в традициях псковской и новгородской архитектуры.

Уже завершена кирпичная кладка стен, установлены два купола с крестами. До конца года планируется полностью закончить работы по внешней и внутренней отделке, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство храма
Строительство храма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.