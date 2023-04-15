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В Иерусалиме сошёл благодатный огонь

14:59
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Частицу огня доставят в Москву

В иерусалимском Храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. Это ежегодное событие христиане всего мира воспринимают как чудо, напоминание о свете божественной славы воскресшего Христа в преддверии праздника Пасхи. По традиции, лампада со святыней в течение дня будет доставлена в Москву, сообщает "ТВ Центр".

А утром 15 апреля в московском Храме Христа Спасителя последнюю литургию Великого поста совершил патриарх Кирилл. В церквях весь день освящают куличи, творожную пасху и крашеные яйца. А ближе к полуночи за праздничным богослужением впервые прозвучат слова пасхального приветствия: "Христос воскресе!".

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