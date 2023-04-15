Минобороны рассказало об успехах штурмовых отрядов "Вагнер" в Артёмовске

Освобождаются городские кварталы

В районе Артёмовска продолжаются ожесточённые бои. Штурмовые отряды "Вагнер" успешно продвинулись вперёд и освободили два квартала на северной и южной окраинах города. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

По информации военного ведомства, оставшиеся в Артёмовске украинские войска, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома. Они делают это для замедления продвижения российских сил.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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