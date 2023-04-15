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Москвичи интересуются возможностью записи на военную службу по контракту

16:01
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Об этом рассказали волонтёры

Москвичи интересуются у волонтёров возможностью прохождения военной службы по контракту. Люди реагируют достаточно позитивно, рассказала активист молодёжного сообщества "STOлица" Кира Абубекарова. Она раздаёт буклеты у станции метро "Коньково".

По словам волонтёров, москвичи интересуются выплатами при службе по контракту, возможным получением военных специальностей и существующими льготами для членов семьи военнослужащего. Подходят к волонтёрам даже молодые люди с неформальной внешностью.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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