Об этом сообщил Сергей Собянин

В московских парках открываются пункты проката летнего спортинвентаря. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр написал, что москвичи и гости столицы смогут взять в аренду велосипеды, ролики, самокаты, скейтборды и электромобили.

Пункты проката будут работать, в частности, в Парке Горького, саду имени Баумана, в Бабушкинском парке, ландшафтном парке "Митино", парке "Сокольники", Перовском парке. Всего в парках откроются более 50 точек проката.

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