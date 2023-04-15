МИД России сделал заявление о событиях в Судане

Там идут бои между военными и силами быстрого реагирования

Москва призвала стороны конфликта в Судане к сдержанности и прекращению огня. Об этом говорится в заявлении МИД.

На Смоленской площади указали на обеспокоенность российской стороны происходящими в Судане драматическими событиями. Утром 15 апреля в стране начались вооружённых столкновения между правительственной армией и силами быстрого реагирования.

Российская дипмиссия в Судане работает в режиме повышенных мер безопасности. Россияне во время боевых столкновений не пострадали, сообщили в МИДе.

Утром суданская армия нанесла удары по штабу и базам Сил быстрого реагирования в Хартуме. Как сообщили в российском посольстве, бои идут в районе Республиканского дворца, главного командования Вооружённых сил Судана, международного аэропорта, центрального рынка и вблизи военных баз на юге столицы страны.

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