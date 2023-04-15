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Зеленский ввёл санкции против российских спортсменов

18:01
  • суббота
  • 15 апреля 2023

Под ограничения попали Светлана Хоркина и Игорь Акинфеев

Владимир Зеленский ввёл санкции против нескольких десятков российских спортсменов, говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства. Среди попавших под ограничительные меры Украины -  фигурист Илья Авербух и футболист Игорь Акинфеев.
Зеленский ввёл санкции против Губерниева и Рудковской

Также санкции коснулись гимнастки Светланы Хоркиной, биатлонистки Светланы Ишмуратовой, фигуристов Елизаветы Туктамышевой, Александра Бойкова, Дмитрия Козловского, Ивана Букина, футболистов Вениамина Мандрыкина и Сергея Овчинника, президента Федерации триатлона России Ксении Шойгу.

Сообщается, что санкции против спортсменов введены сроком на 50 лет. Они включают, среди прочего, запрет на посещение Украины.

Украина также ввела санкции сроком на 10 лет против российских компаний в сфере цифровых технологий. В их числе - "Яндекс", "Рамблер", "Газпромнефть - цифровые решения" и "Газпром автоматизация".

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса Украина, США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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