Волонтёры помогают пришедшим на пункт отбора на контрактную службу с заполнением документов

Пункт открыт в Москве

Волонтёры оказывают помощь с заполнением документов и прохождением медкомиссии желающим пойти служить по контракту, пришедшим в единый городской пункт отбора на военную службу.

Как рассказал один из добровольных помощников Александр Ксенофонтов, волонтёры помогают с прохождением медкомиссии, направляют всех в нужные кабинеты с целью, чтобы граждане прошли необходимые процедуры быстро и потратили на это как можно меньше времени.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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