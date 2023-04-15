Crew Dragon с россиянином Гребенкиным отправится на МКС в 2024 году

По соглашению о перекрёстных полётах

Запуск американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом на борту запланирован на февраль 2024 года. На МКС должен отправиться Александр Гребенкин.

Об этом он сам сообщил журналистам на гала-концерте фестиваля "Ночь Юрия Гагарина" в Кемерове. Космонавт рассказал, что проходит подготовку в основной экипаж, сообщает ТАСС.

Россия и США подписали в прошлом году соглашение о совместных перекрёстных полётах на МКС. Оно подразумевает три полёта российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon.

12 марта с МКС на корабле Crew Dragon вернулась россиянка Анна Кикина. Она стала первым космонавтом из России, который в рамках соглашения о перекрёстных полетах между НАСА и "Роскосмосом" отправился на МКС на корабле компании SpaceX.

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