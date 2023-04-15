ВСУ второй раз за день обстреляли Курскую область

Загорелся жилой дом

ВСУ второй раз за сутки обстреляли территорию Курской области. В результате в посёлке Тёткино загорелись частный дом и сарай. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Одна из улиц посёлка осталась без электроснабжения. Местные жители не пострадали.

Утром 15 апреля украинские войска обстреляли посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи. Частично было нарушено электроснабжение.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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