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Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя

09:00
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Православные христиане встречают Пасху

Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с президентом в храм приехал мэр столицы Сергей Собянин.

Богослужение проводил патриарх Кирилл. Перед началом праздничной службы он обратился к верующим с поздравлением. Прямую трансляцию богослужения вёл Первый канал.

Перед началом пасхальной службы в Москву прибыл самолёт с частицей Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Позже огонь в специальной лампаде доставили в храм Христа Спасителя.

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