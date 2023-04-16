Православные христиане встречают Пасху

Главные торжества прошли в храме Христа Спасителя

Светлый праздник Пасхи отмечают 16 апреля православные христиане. Миллионы верующих россиян говорят друг другу: "Христос воскресе!". Богослужения прошли этой ночью по всей стране. В столичном храме Христа Спасителя их возглавил патриарх Кирилл. Предстоятель обратился с праздничным посланием, сообщает "ТВ Центр".

В ожидании светлого пасхального торжества, кажется, слышно, как потрескивают свечи. Прихожане, собравшиеся под сводами главного собора страны на ночное богослужение, сосредоточены в молитве.

Пасха – торжество торжеств. Её празднование установлено самими апостолами. Встретить праздник в единой молитве в храме Христа Спасителя - большая удача. Верующие со всей страны говорят о духовном пути, пройденном за 40 дней поста, о чистоте помыслов и помощи ближнему.

За полчаса до полуночи звучат гимны Христу. Торжественное богослужение возглавил предстоятель русской православной церкви - патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Ровно в полночь начинается крестный ход вокруг храма. Священнослужители останавливаются перед закрытыми дверями. Как у Гроба Господня. Светлый праздник символизирует победу жизни над смертью.

Здесь же начинается и праздничная заутреня. С вестью о воскресшем Спасителе патриарх выходит к верующим. На праздничной литургии в числе тысяч прихожан - президент страны и мэр Москвы. По храму разносятся пасхальные приветствия. Они прославляют воскресение Христово.

Благодатный огонь из Иерусалима удалось привезти в храм Христа Спасителя к самому концу богослужения. Благодаря Фонду Андрея Первозванного святыню доставили в более чем полсотни российских городов. Специальный рейс с частицами Благодатного огня в аэропорту "Внуково" встречали представители различных епархий РПЦ и верующие.

Владимир Путин и патриарх Кирилл во время праздничной службы обменялись пасхальными подарками. Предстоятель поздравил верующих с наступившим праздником Воскресения Христова, отметив, что сегодня особенно молится за тех, кто мужественно несёт крест исповедничества, в том числе на Украине.

Светлое торжество продолжается семь дней. А потом, хоть и с меньшей торжественностью, до Вознесения Господня. Всё это время верующие приветствуют друг друга словами "Христос Воскресе!", ходят в гости, прославляя Спасителя. В храмах все желающие могут звонить в колокола возвещая победу жизни над смертью.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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