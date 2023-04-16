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На передовой спецоперации встретили Пасху

10:39
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Военные приготовили куличи

Праздник Пасхи встретили российские военнослужащие, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Пасхальные куличи в специальном мобильном комплексе приготовили и украсили пекари группировки "Центр". После освящения их доставили на передовую, сообщает "ТВ Центр".

А на другом направлении развёрнуты деревянные полевые кухни, там тоже готова к отправке праздничная выпечка и крашеные яйца. Необходимый ритуал провёл отец Сергий. Священник уже более полугода вместе с подразделением и на передовой поддерживает своих подопечных.

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