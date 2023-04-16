ВСУ нанесли удары по храму и детскому саду в Донецке

Есть пострадавшие

Украинские националисты в пасхальную ночь четырежды атаковали Донецк. По городу били натовским калибром и ракетами.

В прицеле радикалов оказались храмы. При обстреле Спасо-Преображенского собора в столице Донбасса один мирный житель погиб, ещё шесть получили ранения. На момент удара боевиков люди находились в храме и возле него.

А ближе к утру радикалы ударили из систем залпового огня по Ворошиловскому и Киевскому районам. Разрушены два детских сада и здания рядом с Крытым рынком. По данным властей, ВСУ в пасхальную ночь активно вели разведку с беспилотников, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"