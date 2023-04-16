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НОВОСТИ

Названы новые имена героев специальной операции

11:24
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Отличились рядовой Фролов и сержант Абдурахимов

В Министерстве обороны рассказали о подвигах защитников Донбасса. Рядовой Вадим Фролов с товарищами поддерживал наших мотострелков огнём из самоходной установки "Мста-С".
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Несмотря на обстрел противника экипаж под командованием Вадима ликвидировал вражеский ангар, в котором находились шесть единиц автомобильной техники и до 15-ти боевиков. За проявленные отвагу и мужество Флоров награждён медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами.

Гвардии сержант Дмитрий Абдурахимов под непрерывным огнём противника сумел оказать помощь пехотинцам, которые атаковали эшелонированную оборону неприятеля.

Дмитрий со своим артиллерийским расчётом, находясь под миномётным обстрелом боевиков, подавил две вражеских огневых точки. Это позволило нашим штурмовым группам продвинуться вперёд и взять указанный рубеж, сообщает "ТВ Центр".

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