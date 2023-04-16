В Судане провалилась попытка госпереворота

Погибли более 50 человек

В Судане растёт число жертв и пострадавших во время столкновений между регулярной армией и силами быстрого реагирования. По меньшей мере, 56 человек погибли и около 600 получили ранения.

Ситуация обострилась накануне в столице страны Хартуме. Спецназ попытался устроить госпереворот. Были захвачены президентский дворец, столичный аэропорт и военная база, в том числе самолёты, которые повстанцы подняли в воздух.

Находящийся у власти главком Вооружённых сил на подавление мятежа отправил авиацию и артиллерию. В центре столкновений оказались гражданские лица, сообщает "ТВ Центр".

В нашем посольстве пока не располагают данными о пострадавших среди россиян. Международное сообщество призвало стороны прекратить огонь. На данный момент армия взяла ситуацию под контроль, попытка госпереворота со стороны суданского спецназа не удалась.

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