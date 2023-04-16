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Путин поздравил россиян со Светлой Пасхой

11:52
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Президент встретил праздник в храме Христа Спасителя

Со Светлым Христовым Воскресением верующих поздравил Владимир Путин. Праздник Пасхи дарит людям надежду, говорится в телеграмме, сообщает "ТВ Центр".
Православные христиане встречают Пасху

Президент подчеркнул: созидательная деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий направлена на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи.

"Сегодня, в условиях серьёзных вызовов, церковь помогает людям находить прочную духовную опору", - отметил глава государства.

В пасхальную ночь Владимир Путин посетил праздничную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с президентом в храм приехал мэр столицы Сергей Собянин.

Богослужение проводил патриарх Кирилл. Перед началом праздничной службы он обратился к верующим с поздравлением.

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