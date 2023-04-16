Собянин поздравил православных москвичей с праздником

Мэр пригласил жителей города на фестиваль "Пасхальный дар"

Сергей Собянин поздравил православных христиан с пасхой. Мэр столицы отметил, что в эти светлые дни мы испытываем особое желание творить добрые дела.

Духом милосердия проникнут и традиционный московский фестиваль "Пасхальный дар", который показывает, что помогать легко и приятно, написал Собянин на своей странице "ВКонтакте".

В пасхальную ночь мэр столицы посетил праздничную службу в храме Христа Спасителя. Вместе с ним в храм приехал президент Владимир Путин, который традиционно встречает праздник в Москве.

Богослужение проводил патриарх Кирилл. Перед началом праздничной службы он обратился к верующим с поздравлением.

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