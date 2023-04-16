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Как встречают Пасху в мире

12:22
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Праздник отмечают православные христиане

Воскресение Христово празднуют сегодня все православные церкви мира. Торжественные богослужения прошли на Святой Земле, в Грузии, Сербии, Румынии, Болгарии и многих других странах.
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В Афинах ночное небо озарили тысячи петард и фейерверков. Праздничное настроение верующих не смогли омрачить даже несколько взрывов. Самодельные устройства подорвали на улице то ли от радости, то ли для провокаций в преддверии всеобщих выборов.

Одновременно с православными Пасху отметили и в древневосточной Коптской церкви. Тысячи верующих собрались на ночные богослужения в храмах Египта, сообщает "ТВ Центр".

А на Украине центром торжеств стала Киево-Печерская лавра. Несмотря на противодействие со стороны раскольников, праздничную службу возглавил глава канонической церкви митрополит Онуфрий. Уже во время литургии в обитель доставили частицу Благодатного огня из Иерусалима.

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