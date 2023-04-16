На Тайване отменили авиарейсы из-за обломков китайской ракеты

Пекин запустил метеоспутник

На севере Тайваня сегодня отложили авиарейсы. Причиной стало сообщение о падении в районе острова обломков китайской космической ракеты.

Рано утром КНР осуществила успешный пуск метеорологического спутника, который пополнил уже находящуюся на орбите группировку, сообщает "ТВ Центр".

Фрагменты ракеты-носителя действительно упали недалеко от Тайваня, в акватории Восточно-Китайского моря, но никаких повреждений не причинили. В Тайбэе сообщили, что безопасности граждан ничто не угрожает.

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