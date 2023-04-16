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Венгрия и Польша отказались от украинских сельхозпродуктов

12:36
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Отношения Киева и Варшавы обострились

Режим Зеленского не одобряет введение Польшей ограничений на поставку украинского зерна и ряда других продуктов и обвиняет Варшаву в нарушении ранее достигнутых договоренностей.

Яблоком раздора в тесных отношениях Зеленского и Дуды стало зерно, которое оказалось дешевле польского. Местные фермеры несут убытки. В итоге Киеву запретили поставлять в Варшаву еще и сахар, молочку, фрукты, овощи, мясо и вино.

Пока ограничения действуют до 30 июня.  Вслед за Польшей ограничения на поставки украинского зерна ввела и Венгрия. Подробнее о главных политических событиях в мире - Елена Макарова (смотрите видео).

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