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Российский электроавтомобиль "Сарма" установил рекорд скорости

11:46
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

Российский электромобиль установил национальный рекорд скорости. Электрокар "Сарма" смог разогнаться с хода до 135,869 километра в час. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что за рулём машины с приводом компании "Приводная Техника", работающей в ОЭЗ "Технополис Москва", была трёхкратная чемпионка России по автоспорту Мария Леонтьева.

В электрокаре установлен базовый серийный электропривод "Приводной техники". Он широко используется в коммунальных, прогулочных и грузовых электромашинах.

Заезды среди электрокаров весом до 500 килограммов проходили на фестивале "Дни скорости на льду Байкала", сообщил Собянин.

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