Собянин рассказал о новых соцобъектах на северо-востоке Москвы

Скоро откроются две школы, спорткомплекс и поликлиника

На северо-востоке Москвы будут построены четыре социально значимых объекта. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

В 2026 году в Бабушкинском районе появится школа на 600 мест. В этом же году в Марьиной Роще построят школу, вмещающую 650 учащихся. В обеих школах будут созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Уже в этом году в Бибирево откроется спорткомплекс "Баланс". Там будут два бассейна, тренажёрный зал, раздевалки с душевыми.

А в Бабушкинском районе уже на 90% готова новая детско-взрослая поликлиника. Она строится по новому московскому стандарту, в ней будут зоны комфортного ожидания, понятная система навигации и современное оборудование.

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