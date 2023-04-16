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Врачи напомнили об опасности кори

15:17
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Болезнь чревата тяжёлыми осложнениями

На этой неделе Российский университет нефти и газа имени Губкина закрылся на карантин. В вузе выявили корь и моментально приняли жёсткие меры, чтобы не допустить распространения опасного заболевания.

Такая реакция не выглядит чрезмерной: вирус очень заразный, и тут лучше перестраховаться. Долгие годы корь казалась окончательно побеждённой, но в последнее время она снова появляется то тут, то там: в разных регионах нашей страны, в европейских государствах, за океаном.

Что происходит и что делать прямо сейчас - выяснила Наталья Тарасова (смотрите видео).

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