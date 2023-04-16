Как меняется московский район Левобережный

Здесь переплелись история и география

Район - порт пяти морей. Здесь архитектурный брутализм соседствует со сталинским ампиром и утопает в зелени. На улицах можно встретить студентов единственной в мире Академии хорового искусства.

Здесь, гуляя в просторном парке "Дружба", сложно догадаться, что он разбит на месте карьеров старинного кирпичного завода.

Всё это - приметы района Левобережный, в котором история затейливо переплелась с географией. Чем он живёт сегодня и как меняется? Выяснила Татьяна Сидорова (смотрите видео).

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