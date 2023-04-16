Спортивное общество "Динамо" отмечает столетний юбилей

Под бело-голубыми знамёнами вошли в большой спорт десятки легендарных спортсменов

18 апреля столетний юбилей отметит спортивное общество "Динамо". Конечно, это не только футбольный клуб. Под бело-голубыми знамёнами выступало множество легендарных спортсменов, писавших историю советского и российского спорта в самых разных дисциплинах.

Лев Яшин, Михаил Семичастный, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Александр Карелин... Динамовцы возродили бокс, сыграли роль в становлении стрелкового спорта и самбо, фактически придумали спортивную медицину.

И сегодня миллионы людей, и не только москвичей, страстно болеют за тех, чей девиз "Сила - в движении!". (Смотрите репортаж Юлии Богоманшиной).

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