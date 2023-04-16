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В Германии отключили от сети три последние АЭС

14:04
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Страна переходит к зелёной энергетике

Власти Германии сообщили, что три последние АЭС отключены от энергосети. Перестали работать атомные станции "Изар-2", "Неккарвестхайм-2" и "Эмсланд".
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Их планировалось отключить ещё 1 января этого года, но после сокращения поставок газа из России срок эксплуатации АЭС продлили до середины апреля, сообщает ТАСС.

Отказ от ядерной энергетики вызвал в обществе и политических кругах Германии ожесточенные дискуссии и споры. Судя по данным соцопросов, большинство немцев выступают против отключения АЭС и переход к зелёной энергетике.

Решение о постепенном отказе от использования в Германии атомной энергетики было принято в 2011 году после аварии на японской АЭС "Фукусима-1".

Первая АЭС была запущена в ФРГ в 1960 году в баварском округе Нижняя Франкония. Всего в Германии было восемь атомных станций.

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