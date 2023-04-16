Канатоходец перешёл Дунай без страховки на высоте 30 метров

По реке приостановили движение судов

В Будапеште 63-х летний артист венгерского цирка Ласло Шимет перешёл через Дунай по канату без страховки на высоте 30 метров. Рискованное путешествие, за которым на набережных города наблюдали тысячи жителей и гостей венгерской столицы, продолжалось 22 минуты.

Оно было приурочено сразу к трем событиям: открытию в Венгрии Международной театральной олимпиады, Международному дню цирка и отмечаемому в этом году 150-летию со дня объединения двух частей города - Буды и Пешта.

Канатоходец преодолел дистанцию 300 метров. Стальная проволока диаметром 22 миллиметра была натянута между строительными кранами на двух сторонах реки. Дополнительно её удерживали растяжки с трёх барж. Движение судов по Дунаю в районе Будапешта было приостановлено, сообщает "ТВ Центр".

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