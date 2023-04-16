Освобождены ещё два жилых квартала в Артёмовске

Об этом сообщили в Минобороны

Штурмовые отряды "Вагнер" освободили ещё два квартала в северо-западной и юго-восточной части Артёмовска. Подразделения ВДВ помогали им и сковывали действия противника на флангах. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за минувшие сутки российские войска уничтожили три склада украинских боеприпасов в ДНР. А ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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