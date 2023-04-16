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Собянин рассказал о поддержке юных художников

16:47
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Их работы выставляются на городских площадках

Московские власти оказывают поддержку талантливым юным художникам. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что работы живописцев представлены на разных площадках города. Например, картины Ольги Струкалёвой и Екатерины Гореловой можно было увидеть в Музее современной истории России.

Творчество 15-летней Златы Баранцевой было представлено в детских художественных школах и библиотеках, а также в Выставочном зале Управления непрерывного художественного образования. В стенах Мосгордумы выставлялись картины 14-летнего Михаила Фадеева из школы искусств "Центр".

В Москве изобразительному искусству обучаются 11 тысяч детей, а всего в столице 67 художественных школ, заключил Собянин.

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