Собянин рассказал о поддержке юных художников

Их работы выставляются на городских площадках

Московские власти оказывают поддержку талантливым юным художникам. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что работы живописцев представлены на разных площадках города. Например, картины Ольги Струкалёвой и Екатерины Гореловой можно было увидеть в Музее современной истории России.

Творчество 15-летней Златы Баранцевой было представлено в детских художественных школах и библиотеках, а также в Выставочном зале Управления непрерывного художественного образования. В стенах Мосгордумы выставлялись картины 14-летнего Михаила Фадеева из школы искусств "Центр".

В Москве изобразительному искусству обучаются 11 тысяч детей, а всего в столице 67 художественных школ, заключил Собянин.

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