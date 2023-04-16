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Пришедшие на пункт отбора на контрактную службу в Москве обслуживаются в режиме одного окна

14:47
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Помощь оказывают волонтёры

Пришедшие на Единый пункт отбора на военную службу по контракту обслуживаются в режиме одного окна. Желающим заключить контракт активно помогают волонтёры: они направляют посетителей, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий.
Москвичи интересуются возможностью записи на военную службу по контракту

В Москву приезжают из разных городов России. К примеру, один из кандидатов в контрактники приехал в пункт отбора из Иркутска.

"Приехал воевать за Родину. Дед мой воевал, отец - воевал, я чем хуже?", - сказал он.

Важность обучения контрактников в соответствии с современным требованиями и условиями отметил военный эксперт Андрей Старых. Также он указал на важность налаженной работы инфраструктуры: тыловых служб, артиллерии, связи, транспортной логистики, ремонта транспортных средств.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.

Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

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