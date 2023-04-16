Пришедшие на пункт отбора на контрактную службу в Москве обслуживаются в режиме одного окна

Помощь оказывают волонтёры
Пришедшие на Единый пункт отбора на военную службу по контракту обслуживаются в режиме одного окна. Желающим заключить контракт активно помогают волонтёры: они направляют посетителей, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий.
В Москву приезжают из разных городов России. К примеру, один из кандидатов в контрактники приехал в пункт отбора из Иркутска.
"Приехал воевать за Родину. Дед мой воевал, отец - воевал, я чем хуже?", - сказал он.
Важность обучения контрактников в соответствии с современным требованиями и условиями отметил военный эксперт Андрей Старых. Также он указал на важность налаженной работы инфраструктуры: тыловых служб, артиллерии, связи, транспортной логистики, ремонта транспортных средств.
Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет.
Для подписания военного контракта необходимо иметь следующие документы: паспорт, свидетельство об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"