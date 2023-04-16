Минобороны показало детали запуска беспилотника "Орлан"

Все задачи выполнены

Минобороны России представило своим подписчикам "ВКонтакте" уникальную возможность увидеть в деталях все тонкости работы беспилотной авиации.

На странице военного ведомства в соцсети опубликовано видео, на котором боец с позывным "Майкл" показывает, как расчёт беспилотника "Орлан" запускает его.

Военнослужащие устанавливают пусковое устройство, закрепляют на нём дрон. Затем его заправляют топливом, необходимым для десятичасового полёта и отправляют в небо. Операторы следят за показаниями аппаратуры "Орлана" и получают на мониторы картинку с установленной на нём видеокамеры.

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