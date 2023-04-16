В ЕГЭ по истории включат вопросы о спецоперации

Новые учебники появятся к 1 сентября

В ЕГЭ по истории включат задания о специальной военной операции. Это сделают только после поставки соответствующих учебников в российские школы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, материал для изучения темы СВО будет включен в программу десятого класса. Содержание экзаменов по истории будет скорректировано с учётом завершения обучения в средней школе.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебник истории с разделом про спецоперацию будет доступен с 1 сентября 2024 года. В нём разместят подробную информацию о причинах начала специальной операции на Украине.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"