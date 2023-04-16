Россию хотят обвинить в ударах по гражданской инфраструктуре

Украинские власти готовят новую провокацию с целью дискредитировать российских военных. В район Гуляйполя прибыли представители иностранных СМИ для съёмки провокаций, сообщил руководитель пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев.

Он озвучил данные радиоразведки, согласно которым, в район Гуляйполе прибыла группа французских журналистов с большой долей вероятности в целях подготовки провокационных видеосюжетов о нанесении группировкой "Восток" ударов по объектам гражданской инфраструктуры и районам проживания мирных жителей.

Город Гуляйполе находится на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Он расположен в 80 километрах от Запорожья.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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