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Более 2 миллионов москвичей пришли на Пасху в храмы

18:46
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Президент встретил праздник в храме Христа Спасителя

Более двух миллионов человек посетили храмы Москвы на Пасху. Об этом РИА Новости сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. По его информации, на ночных службах было более 600 тысяч москвичей.

Главная пасхальная служба прошла в храме Христа Спасителя. Её провёл патриарх Кирилл. В пасхальную ночь в храм приехал Владимир Путин.  Вместе с президентом участие в службе принял мэр столицы Сергей Собянин.

Президент поздравил православных христиан с Пасхой. Глава государства подчеркнул: созидательная деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий направлена на сохранение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи.

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