ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Болгария может отказаться от украинского зерна

19:17
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Ранее от импорта украинской продукции отказались Венгрия и Польша

В Болгарии обсуждают временный запрет на поставки зерна с Украины. Об этом сообщил представителям СМИ министр сельского хозяйства технического правительства Явор Гечев.
Венгрия и Польша отказались от украинских сельхозпродуктов

Как уточнил глава Минсельхоза, 17 апреля он ждёт доклады о юридической составляющей введенных Венгрией и Польшей запретов на украинскую сельхозпродукцию, передаёт ТАСС. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Ранее в Киеве заявили, что не одобряют введение Польшей ограничений на поставку украинского зерна и некоторых других продуктов и обвинили Варшаву в нарушении ранее достигнутых договорённостей.

Украинское зерно, поставляемое в Польшу, оказалось дешевле местного. Фермеры уже несут убытки. В итоге Киеву запретили поставлять в Варшаву ещё и сахар, молочную продукцию, фрукты, овощи, мясо и вино.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Зернохранилище
Зернохранилище
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.