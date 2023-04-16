Болгария может отказаться от украинского зерна

Ранее от импорта украинской продукции отказались Венгрия и Польша

В Болгарии обсуждают временный запрет на поставки зерна с Украины. Об этом сообщил представителям СМИ министр сельского хозяйства технического правительства Явор Гечев.

Как уточнил глава Минсельхоза, 17 апреля он ждёт доклады о юридической составляющей введенных Венгрией и Польшей запретов на украинскую сельхозпродукцию, передаёт ТАСС. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.

Ранее в Киеве заявили, что не одобряют введение Польшей ограничений на поставку украинского зерна и некоторых других продуктов и обвинили Варшаву в нарушении ранее достигнутых договорённостей.

Украинское зерно, поставляемое в Польшу, оказалось дешевле местного. Фермеры уже несут убытки. В итоге Киеву запретили поставлять в Варшаву ещё и сахар, молочную продукцию, фрукты, овощи, мясо и вино.

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