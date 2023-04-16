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Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства смерти актёра Вадима Волкова

19:38
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Актёр умер 9 апреля

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства гибели в Санкт-Петербурге актёра Вадима Волкова. Об этом сообщается в Telegram-канале СКР.

В социальных сетях появилась информация о том, что Волкова мог сбить некий молодой человек на самокате. Не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошёл 9 апреля.

Вадиму Волкову было 59 лет. Он служил в Молодёжном театре на Фонтанке. Артист был задействован в таких спектаклях, как "Севильский цирюльник", "Время для посещений", "Жаворонок", "Последнее китайское предупреждение" и других. Широкой публике Волков известен по ролям в сериалах "Убойная сила" и "Улицы разбитых фонарей".

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