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Путин встретился с министром обороны Китая

19:48
  • воскресенье
  • 16 апреля 2023

Об этом сообщили в Кремле

Владимир Путин встретился с министром обороны Китая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Путин провёл рабочую встречу с членом Госсовета КНР, министром обороны КНР Ли Шанфу", - сказал Песков и добавил, что более подробная информация о встрече будет позже.

20-23 марта состоялся государственный визит в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. По завершении переговоров лидеры выступили с заявлениями, в которых подчёркивали уникальный характер как их личных отношений, так и отношений между странами.

Российский лидер отмечал, что переговоры были успешны, они прошли в тёплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, что в полной мере отражает характер отношений Москвы и Пекина.

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