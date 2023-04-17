В Судане продолжаются бои между спецназом и армией

Десятки человек погибли

По меньшей мере 55 мирных жителей погибли, более 600 пострадали в ходе вооруженных столкновений в Судане. В стране второй день идут ожесточенные бои между спецназом и армией.

В числе жертв - трое сотрудников продовольственной программы ООН. В ответ миссия объявила о временной приостановке своей работы в стране. Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших нет.

Лига арабских государств на экстренном заседании призвала стороны к немедленному прекращению конфликта. Военные Судана согласились открыть на 3 часа гуманитарные коридоры для безопасной эвакуации граждан и доставки необходимой помощи.

Но бои только усилились - столкновения идут в разных частях страны. Армия активно задействует авиацию. Регулярным войскам удалось занять крупные базы спецназа. Который в свою очередь заявляет о взятии стратегических объектов в Хартуме. По данным СМИ, около 90% столицы сейчас под контролем спецназа.

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